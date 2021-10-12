"Пьяная женщина", "Как с зоны откинулась". Волочкова оскандалилась в баре, публично обматерив Большой театр

Балерина предстала сидящей за барной стойкой в студии шоу "Бар в большом городе", которое выходит на одноименном YouTube-канале.
"Меня уволили незаконно. Я сразу в суд, выиграла судебный процесс. Пока, неудачники", – сказала она.
Волочкова акцентировала внимание, что ей до сих пор не выплатили заявленную ею компенсацию.
"У меня исковое заявление – один рубль. я защищала не деньги, а честь и достоинство. Они должны были заплатить, но не сделали этого. а я и не ждала, потому что понимала: п...дорасы", – сказала она.
Видео балерина опубликовала за день до очередного судебного заседания.
"Уже завтра в 12:00 заседание в Тверском суде по вопросу Большого театра. Ну, все, что я знаю, уже доказано прокуратурой", – написала она.
View this post on Instagram
Подписчики отреагировали на пост. Один из них предположил, что балерина не трезва.
"Опять… Пьяная женщина", – прокомментировал подписчик bilert1bilert.
"Как с зоны откинулась", – отметил avtolubitelll.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.