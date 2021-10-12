"Пьяная женщина", "Как с зоны откинулась". Волочкова оскандалилась в баре, публично обматерив Большой театр

Балерина предстала сидящей за барной стойкой в студии шоу "Бар в большом городе", которое выходит на одноименном YouTube-канале.

"Меня уволили незаконно. Я сразу в суд, выиграла судебный процесс. Пока, неудачники", – сказала она.

Волочкова акцентировала внимание, что ей до сих пор не выплатили заявленную ею компенсацию.

"У меня исковое заявление – один рубль. я защищала не деньги, а честь и достоинство. Они должны были заплатить, но не сделали этого. а я и не ждала, потому что понимала: п...дорасы", – сказала она.

Видео балерина опубликовала за день до очередного судебного заседания.

"Уже завтра в 12:00 заседание в Тверском суде по вопросу Большого театра. Ну, все, что я знаю, уже доказано прокуратурой", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на пост. Один из них предположил, что балерина не трезва.

"Опять… Пьяная женщина", – прокомментировал подписчик bilert1bilert.

"Как с зоны откинулась", – отметил avtolubitelll.