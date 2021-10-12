"Это труд – сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних". 52-летняя Лопес покрутилась перед камерой

"Осенние флюиды", – написала она.

Лопес покрутилась перед камерой, продемонстрировав образ со всех сторон.

"Какая все-таки красивая женщина и талантливая. Такая сильная сила воли. Это ведь труд так выглядеть, сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних", – прокомментировала подписчица iddiliia

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши". В конце 2021 года выйдет фильм "Выходи за меня замуж" с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.