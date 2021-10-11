"Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой

Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

"Собрались сразу на два детских дня рождения к друзьям", – написал он.

Лиза запечатлена в костюме цвета парного молока, Гарри – в белом пиджаке и джинсах.

View this post on Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!" – прокомментировала подписчица koshkomanka1.

"Такие взрослые..." – отметила larisa.hramova.