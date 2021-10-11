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11 октября, 2021
 
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"Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой

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Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года
Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram 9 октября поделился снимками своих восьмилетних детей Лизы и Гарри.

"Собрались сразу на два детских дня рождения к друзьям", – написал он.

Лиза запечатлена в костюме цвета парного молока, Гарри – в белом пиджаке и джинсах.

"Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!" – прокомментировала подписчица koshkomanka1.

"Такие взрослые..." – отметила larisa.hramova.

Контекст:

Галкин и Пугачева оформили отношения 23 декабря 2011 года.

Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Семейство Галкина и Пугачевой проживает в подмосковной деревне Грязь.

Теги: Алла Пугачева, дети, Максим Галкин, певица, шоумен
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