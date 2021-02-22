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22 февраля, 2021
 
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"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде

Российский шоумен Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, продемонстрировал фигуру в облегающем комбинезоне.

Галкин: Специально для тех, кто решил, что в предыдущем видео я голый
Галкин: Специально для тех, кто решил, что в предыдущем видео я голый
Фото: maxgalkinru / Instagram

Супруг российской певицы Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram вечером 19 февраля показал зеркальное селфи, для которого позировал в черном комбинезоне для плавания и с короной на голове.

Шоумен показывает, как выпускает из рук телефон, а тот якобы сам возвращается обратно в руки.

"Специально для тех, кто решил, что в предыдущем видео я голый. Я до этого еще не дошел", – написал он.

В тот же день ранее Галкин показал, как поет, стоя в контражуре.

"Меня достали с вопросами о "Маске". Вот мой ответ: Nein! Nein! Nein! Меня можно увидеть только на "Первом" в "Точь в точь"!" – написал он.

Подписчики прокомментировали ролик.

"Мне кажется, или он в женских сапогах и голый?" – спросила mfeduk.

"Всех домочадцев распугал?" – написала lydmila1017.

"Сапоги у Аллы взял?" – спросила joutse.munts.

Шоу "Маска" в РФ показывает канал НТВ.

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области.

Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему".

Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Теги: Максим Галкин, шоумен
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