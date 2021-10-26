"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова заставила детей петь песню с матами

"Мои любимые девочки нашей команды", – написала она, отметив одну из московских школ танцев в своем посте.

Волочкова с помощью специального приложения увеличила лица: свое и танцовщиц, исполняющих песню с матами.

Это новый Cadillac

Делать деньги, делать деньги

Делать деньги, бл...ть, вот так, – спели они песню из репертуара российского рэпера Моргенштерна. Нецензурное слово при этом сделали беззвучным, но по губам видно, что Волоскова и некоторые девочки его проговорили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

'Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек, чтобы надеть им уродливые клоунские носы и заставить петь дегенерата Morgenstern!?" – написала daryalzimina.

"Да, Настенька, где вы были бы без любимых девочек? Удобненько бездарность пристроилась", – отметила hair.style.ala.

"Жесть", – отметила vialettakorotina.