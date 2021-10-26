"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова заставила детей петь песню с матами

"Мои любимые девочки нашей команды", – написала она, отметив одну из московских школ танцев в своем посте.
Волочкова с помощью специального приложения увеличила лица: свое и танцовщиц, исполняющих песню с матами.
Это новый Cadillac
Делать деньги, делать деньги
Делать деньги, бл...ть, вот так, – спели они песню из репертуара российского рэпера Моргенштерна. Нецензурное слово при этом сделали беззвучным, но по губам видно, что Волоскова и некоторые девочки его проговорили.
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'Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек, чтобы надеть им уродливые клоунские носы и заставить петь дегенерата Morgenstern!?" – написала daryalzimina.
"Да, Настенька, где вы были бы без любимых девочек? Удобненько бездарность пристроилась", – отметила hair.style.ala.
"Жесть", – отметила vialettakorotina.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера.
Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.