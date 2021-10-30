"Без шпагата не узнать", "Одежда, как с помойки". Волочкова заинтриговала фанатов фото в самолете

"Ну, я лечу", – подписала она снимок, на котором она сидит в салоне самолета. Куда именно отправилась балерина не уточняется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Без шпагата прям не узнать", – написала korobeinikova23tatiana.

"Да что ж такое! Ну неужели нельзя потратиться на стилиста на фоне своих миллионов, ну правда одежда, как с помойки", – считает kb.kazakhstan_.