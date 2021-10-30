Бульвар Шоубиз
 
30 октября, 2021
 
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"Без шпагата не узнать", "Одежда, как с помойки". Волочкова заинтриговала фанатов фото в самолете

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20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 30 октября поделилась в Instagram фотографией с борта самолета.

"Ну, я лечу", – подписала она снимок, на котором она сидит в салоне самолета. Куда именно отправилась балерина не уточняется.

"Без шпагата прям не узнать", – написала korobeinikova23tatiana.

"Да что ж такое! Ну неужели нельзя потратиться на стилиста на фоне своих миллионов, ну правда одежда, как с помойки", – считает kb.kazakhstan_.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

В начале октября балерина представила своего нового любовника ВладимираОна ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

Теги: Россия, самолет, Анастасия Волочкова, балерина
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