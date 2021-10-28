"Фрики атакуют нашу планету". Волочкова показала шпагат, закинув ногу на Джигурду

Бой проходил в октагоне – огражденном восьмиугольном сооружении, в котором проводятся бои по смешанным единоборствам (ММА). По требованию организаторов спортивного мероприятия, результат поединка и его видеозапись будут обнародованы позднее.
Судя по видео, 45-летняя Волочкова раздавала комментарии СМИ, в какой-то момент решила продемонстрировать на камеры шпагат и закинула ногу на плечо 60-летнему Джигурде.
В Instagram Волочкова выложила свои снимки с мероприятия. На них она позирует в специальных боксерских перчатках, делает селфи перед зеркалом и обнимает полуголого соперника Джигурды Кушанашвили.
"Вы сами не устали от пошлости?" – написала под постом балерины пользователь с ником florida_rustamova.
"Фрики атакуют нашу планету", – прокомментировал samsalgo.
"Палата номер шесть!" – считает olga.gushcina.67.
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Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).
Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Поступил в Киевский институт физической культуры, но бросил его после первого курса. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Позже поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое окончил в 1987 году. В том же году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале "Раненые камни" украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.
Осенью 2020 года Волочкова и Джигурда утверждали, что у них роман.
Джигурда внесен в базу сайта "Миротворец" за "популяризация террористической организации ДНР".