Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
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"Фрики атакуют нашу планету". Волочкова показала шпагат, закинув ногу на Джигурду

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"Вы сами не устали от пошлости?" поинтересовались у Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой подписчики
"Вы сами не устали от пошлости?" – поинтересовались у Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой подписчики
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 27 октября выложила в Instagram Stories видео с российским актером и шоуменом Никитой Джигурдой. По словам балерины, она приехала поддержать своего "доброго друга Никиту" перед боем с журналистом грузинского происхождения Отаром Кушанашвили.

Бой проходил в октагоне ­­– огражденном восьмиугольном сооружении, в котором проводятся бои по смешанным единоборствам (ММА). По требованию организаторов спортивного мероприятия, результат поединка и его видеозапись будут обнародованы позднее.

Судя по видео, 45-летняя Волочкова раздавала комментарии СМИ, в какой-то момент решила продемонстрировать на камеры шпагат и закинула ногу на плечо 60-летнему Джигурде.

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Скриншот: volochkova_art / Instagram

В Instagram Волочкова выложила свои снимки с мероприятия. На них она позирует в специальных боксерских перчатках, делает селфи перед зеркалом и обнимает полуголого соперника Джигурды Кушанашвили.

"Вы сами не устали от пошлости?" – написала под постом балерины пользователь с ником florida_rustamova.

"Фрики атакуют нашу планету", – прокомментировал samsalgo.

"Палата номер шесть!" – считает olga.gushcina.67.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Поступил в Киевский институт физической культуры, но бросил его после первого курса. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Позже поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое окончил в 1987 году. В том же году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале "Раненые камни" украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.

Осенью 2020 года Волочкова и Джигурда утверждали, что у них роман.

Джигурда внесен в базу сайта "Миротворец" за "популяризация террористической организации ДНР".

Теги: Никита Джигурда, Анастасия Волочкова, балерина, шпагат, шоумен
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