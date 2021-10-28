"Фрики атакуют нашу планету". Волочкова показала шпагат, закинув ногу на Джигурду

"Вы сами не устали от пошлости?" – поинтересовались у Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой подписчики Фото: volochkova_art / Instagram

Бой проходил в октагоне ­­– огражденном восьмиугольном сооружении, в котором проводятся бои по смешанным единоборствам (ММА). По требованию организаторов спортивного мероприятия, результат поединка и его видеозапись будут обнародованы позднее.

Судя по видео, 45-летняя Волочкова раздавала комментарии СМИ, в какой-то момент решила продемонстрировать на камеры шпагат и закинула ногу на плечо 60-летнему Джигурде.

Скриншот: volochkova_art / Instagram

В Instagram Волочкова выложила свои снимки с мероприятия. На них она позирует в специальных боксерских перчатках, делает селфи перед зеркалом и обнимает полуголого соперника Джигурды Кушанашвили.

"Вы сами не устали от пошлости?" – написала под постом балерины пользователь с ником florida_rustamova.

"Фрики атакуют нашу планету", – прокомментировал samsalgo.

"Палата номер шесть!" – считает olga.gushcina.67.

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