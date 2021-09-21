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21 сентября, 2021
 
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"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео

На сцене Джигурда выкрикнул: "Слава роду!"
На сцене Джигурда выкрикнул: "Слава роду!"
Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Российский актер и певец Никита Джигурда дебютировал в ММА – смешанных боевых искусствах. Несколько дней назад 60-летний артист провел дебютный поединок в Москве. По требованию организаторов спортивного мероприятия, соперник и результат поединка будут объявлены позднее.

20 сентября на свой странице в Instagram Джигурда выложил фрагмент своего выхода на ринг. На видео на нем спортивные шорты, шлепанцы и солнцезащитные очки, а сверху накинута длинная шуба. Актер проходит в таком виде на сцену, выкрикивает: "Слава роду!", спускается в зал и возвращает шубу стоящей под сценой балерине Анастасии Волочковой. За кадром в это время слышится незнакомый мужской голос "Не, ну это зверь просто!"

Меньше чем за сутки видео Джигурды набрало почти 17 тыс. просмотров.

"Ники-и-ит, и чем дело закончилось? Вы там живой?" – забеспокоилась подписчица артиста с ником sarkisian4731. Джигурда ей ответил: "Живее всех живых!"

"Красава", – прокомментировал qw.ert584.

"Креативно, круто, мощно!" – обычно пишут, но это не тот случай. Скорее нелепо, особенно "богиня" Волочкова, которая еле стоит на ногах. Но вы в хорошей форме, не поспоришь", – считает goliaf_sk.

Ранее Волочкова выложила видео, на котором перед поединком помогает Джигурде надеть защитные стринги.

Контекст:

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Поступил в Киевский институт физической культуры, но бросил его после первого курса. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Позже поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое окончил в 1987 году. В том же году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале "Раненые камни" украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.

Теги: бокс, Никита Джигурда, видео, Анастасия Волочкова, балерина, MMA, стринги, шорты
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