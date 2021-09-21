"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео

20 сентября на свой странице в Instagram Джигурда выложил фрагмент своего выхода на ринг. На видео на нем спортивные шорты, шлепанцы и солнцезащитные очки, а сверху накинута длинная шуба. Актер проходит в таком виде на сцену, выкрикивает: "Слава роду!", спускается в зал и возвращает шубу стоящей под сценой балерине Анастасии Волочковой. За кадром в это время слышится незнакомый мужской голос "Не, ну это зверь просто!"

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Меньше чем за сутки видео Джигурды набрало почти 17 тыс. просмотров.

"Ники-и-ит, и чем дело закончилось? Вы там живой?" – забеспокоилась подписчица артиста с ником sarkisian4731. Джигурда ей ответил: "Живее всех живых!"

"Красава", – прокомментировал qw.ert584.

"Креативно, круто, мощно!" – обычно пишут, но это не тот случай. Скорее нелепо, особенно "богиня" Волочкова, которая еле стоит на ногах. Но вы в хорошей форме, не поспоришь", – считает goliaf_sk.

Ранее Волочкова выложила видео, на котором перед поединком помогает Джигурде надеть защитные стринги.