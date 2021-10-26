Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
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"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем

Волочкова поинтересовалась у подписчиков, смогут ли они в 45 лет станцевать так, как она. Подписчики ответили
Волочкова поинтересовалась у подписчиков, смогут ли они в 45 лет станцевать так, как она. Подписчики ответили
Фото: depositphotos.com

Российская балерина Анастасия Волочкова 25 октября выложила в Instagram фрагмент своего сольного концерта. На видео она исполняет главную партию из балета "Кармен-сюита".

"А вы умеете так танцевать в 45 лет?" – спросила у пользователей соцсети артистка и добавила "и дети ваши пусть приходят на мои спектакли".

За несколько часов ее ролик набрал почти 25 тыс. просмотров и больше 400 комментариев.

"Мы не враги своим детям", – написала sun_clear06.

"Как сказал Григорович: "Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя", – привел цитату выдающегося советского хореографа Юрия Григоровича пользователь с ником rouslan_larin.

"Урок физкультуры, не более", – считает olga.didenko.58.

 

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Анастасия Волочкова, балет, танец
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