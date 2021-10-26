"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем

Волочкова поинтересовалась у подписчиков, смогут ли они в 45 лет станцевать так, как она. Подписчики ответили Фото: depositphotos.com

"А вы умеете так танцевать в 45 лет?" – спросила у пользователей соцсети артистка и добавила "и дети ваши пусть приходят на мои спектакли".

За несколько часов ее ролик набрал почти 25 тыс. просмотров и больше 400 комментариев.

"Мы не враги своим детям", – написала sun_clear06.

"Как сказал Григорович: "Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя", – привел цитату выдающегося советского хореографа Юрия Григоровича пользователь с ником rouslan_larin.

"Урок физкультуры, не более", – считает olga.didenko.58.

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