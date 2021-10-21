"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным

Волочкова позирует в кадре, сложив босые ноги на своего избранника.
"Это просто мы. Счастливые утренние Анастасия и Владимир. Меня удивляет, почему, когда я начинаю романтические отношения со свободным и неженатым человеком, тут же появляются бывшие жены, тещи, женщины со своими дешевыми истериками. Дорогие мои! Я не угроза, я любимая женщина. Если ваши бывшие приходят ко мне, стоит покопаться в вашей проблеме глубже и не обвинять в этом меня", – написала она.
"Симпатичный мужчина, благословляем", – отреагировали фолловеры.
"Они приходят к тебе, потому что безотказная, потом следующий. И так далее", – высказались подписчики.
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", – прокомментировали фото пользователи сети.
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О своих новых отношениях Волочкова рассказала в начале октября 2021 года. По словам балерины, Владимир живет вместе с ней, но они не афишировали свои отношения.
Ранее балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.