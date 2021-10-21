"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным

Волочкова позирует в кадре, сложив босые ноги на своего избранника.

"Это просто мы. Счастливые утренние Анастасия и Владимир. Меня удивляет, почему, когда я начинаю романтические отношения со свободным и неженатым человеком, тут же появляются бывшие жены, тещи, женщины со своими дешевыми истериками. Дорогие мои! Я не угроза, я любимая женщина. Если ваши бывшие приходят ко мне, стоит покопаться в вашей проблеме глубже и не обвинять в этом меня", – написала она.

"Симпатичный мужчина, благословляем", – отреагировали фолловеры.

"Они приходят к тебе, потому что безотказная, потом следующий. И так далее", – высказались подписчики.

"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)