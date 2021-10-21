"Следующее видео будет, как у Ван Дамма, в шпагате на двух мотоциклах". Волочкова на байке похвасталась роликом из Крыма

"Почему она всегда смотрится пошло и нелепо?!" – поинтересовалась одна из подписчиц Волочковой в соцсети Фото: depositphotos.com

"Ждем вас на закрытии байкерского сезона в клубе "Ночных волков" "Секстон". А это видео мы снимали в Севастополе", – написала 45-летняя Волочкова, имея в виду сообщество российских байкеров "Ночные волки", которые известны своей активной поддержкой действий властей РФ.

Ролик балерины набрал около 23 тыс. просмотров.

"Почему она всегда смотрится пошло и нелепо?! В любой роли, на любом фото?" – спросила в комментариях oksanabakumenko2210.

"Потому что такая и есть", – ответила ей elenagorshenina2287.

"Я сначала подумала, зачем какой-то мужлан надел видавшую виды жилетку примы. И только потом догадалась, что это и есть сама прима. Фееричная походка и ужимки", – отметила ivanna_kruglikova.

"Ой, женихов-то теперь новых сколько будет… Целая вереница. Наверное, следующие фото или видео будут, как у Ван Дамма, в шпагате на двух мотоциклах…" – предположила pomeranian.polar.

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