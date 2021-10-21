Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2021
 
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"Следующее видео будет, как у Ван Дамма, в шпагате на двух мотоциклах". Волочкова на байке похвасталась роликом из Крыма

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"Почему она всегда смотрится пошло и нелепо?!" поинтересовалась одна из подписчиц Волочковой в соцсети
"Почему она всегда смотрится пошло и нелепо?!" – поинтересовалась одна из подписчиц Волочковой в соцсети
Фото: depositphotos.com

Российская балерина, бывшая танцовщица Большого театра в Москве Анастасия Волочкова 20 октября выложила в Instagram ролик, на котором едет на байке вдоль набережной в именной жилетке, на которой написано ее имя. В подписи к видео она похвасталась, что съемки проходили в аннексированном Крыму.

"Ждем вас на закрытии байкерского сезона в клубе "Ночных волков" "Секстон". А это видео мы снимали в Севастополе", – написала 45-летняя Волочкова, имея в виду сообщество российских байкеров "Ночные волки", которые известны своей активной поддержкой действий властей РФ.

Ролик балерины набрал около 23 тыс. просмотров.

"Почему она всегда смотрится пошло и нелепо?! В любой роли, на любом фото?" – спросила в комментариях oksanabakumenko2210.

"Потому что такая и есть", – ответила ей elenagorshenina2287.

"Я сначала подумала, зачем какой-то мужлан надел видавшую виды жилетку примы. И только потом догадалась, что это и есть сама прима. Фееричная походка и ужимки", – отметила ivanna_kruglikova.

"Ой, женихов-то теперь новых сколько будет… Целая вереница. Наверное, следующие фото или видео будут, как у Ван Дамма, в шпагате на двух мотоциклах…" – предположила pomeranian.polar.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Крым, Севастополь, Ночные волки, байкеры, Анастасия Волочкова, мотоцикл, балерина
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