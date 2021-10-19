"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах

Волочкова: Моя жизнь – это танец, кружение, стремление Фото: depositphotos.com

Волочкова посвятила ролик Всемирному дню балета. Во время занятий артистка была в жилетке и брюках.

"Именно в этот день я решила поделиться видео с репетиции. Моя жизнь – это танец, кружение, стремление и возможности совершать новое и неординарное", – завила она.

"Это даже не пародия на балет, а надругательство", – написали пользователи сети.

"Не успевает уже Настя кружиться", – отреагировали на видео ее подписчики.

"С Днем балета, Анастасия! Вы замечательная балерина", – поддержали артистку поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)