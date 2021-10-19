"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах

Волочкова посвятила ролик Всемирному дню балета. Во время занятий артистка была в жилетке и брюках.
"Именно в этот день я решила поделиться видео с репетиции. Моя жизнь – это танец, кружение, стремление и возможности совершать новое и неординарное", – завила она.
"Это даже не пародия на балет, а надругательство", – написали пользователи сети.
"Не успевает уже Настя кружиться", – отреагировали на видео ее подписчики.
"С Днем балета, Анастасия! Вы замечательная балерина", – поддержали артистку поклонники.
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Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.