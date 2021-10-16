"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте

Волочкова отметила, что мероприятие состоится 24 октября во дворце культуры Российского университета транспорта.
"Ждем моих драгоценных зрителей", – написала она.
Балерина опубликовала афишу со своим снимком. Она позировала в черном корсете, засветив декольте, а также со снятыми с ног пуантами, которые держала в руках. Также она показала, как выглядит зал, в котором состоится мероприятие.
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"Какая же вы сексуальная женщина с шикарными сисяндрами", – прокомментировал подписчик vovamiroshin96.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера.
Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.