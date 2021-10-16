"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте

Волочкова отметила, что мероприятие состоится 24 октября во дворце культуры Российского университета транспорта.

"Ждем моих драгоценных зрителей", – написала она.

Балерина опубликовала афишу со своим снимком. Она позировала в черном корсете, засветив декольте, а также со снятыми с ног пуантами, которые держала в руках. Также она показала, как выглядит зал, в котором состоится мероприятие.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Какая же вы сексуальная женщина с шикарными сисяндрами", – прокомментировал подписчик vovamiroshin96.