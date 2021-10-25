"Настя, не просри этого красавчика". Волочкова показала, как съездила с новым любовником в монастырь

В начале октября 45-летняя Волочкова заявила, что у нее новый роман Фото: volochkova_art / Instagram

"Мы с Володей решили посетить одно из моих любимых святых мест – Новоиерусалимский монастырь. Здесь совершенно необыкновенная атмосфера и очень добрые люди. Колокольный звон нас с Володей встречал и провожал. Это был прекрасный день!" – подписала снимки Волочкова.

Ее пост лайкнули почти 40 тыс. раз и оставили больше 1,6 тыс. комментариев.

"Трезвенькая", – заметила tatianalarina1988.

"Мне одной кажется, что мужчина нанят для контента? Не хотела бы я мужчину себе, у которого такое лицо, будто его на казнь ведут. Причем на всех фото", – считает albinkalux.

"Настя, не просри, пожалуйста, этого красавчика", – написала Svetlana_lazirina.

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