"Потуги индюка", "Что за бред?" Волочкова села на шпагат в подвешенной в воздухе клетке. Видео

Волочкова о репетиции: Немножко страшно там на высоте Фото: volochkova_art / Instagram

"Репетиция перед спектаклем... Немножко страшно там на высоте", – подписала балерина видео.

В ролике она находится в клетке, подвешенной под потолком. Балерина исполняет различные фигуры, в том числе и садится на шпагат в клетке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Что за бред?" – спрашивает olgamlt64.

"Ну почему так смешно смотреть на эти потуги индюка?" – написал dill0l.