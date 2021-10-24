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24 октября, 2021
 
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"Потуги индюка", "Что за бред?" Волочкова села на шпагат в подвешенной в воздухе клетке. Видео

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Волочкова о репетиции: Немножко страшно там на высоте
Волочкова о репетиции: Немножко страшно там на высоте
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 24 октября опубликовала в Instagram видео с репетиции спектакля.

"Репетиция перед спектаклем... Немножко страшно там на высоте", – подписала балерина видео.

В ролике она находится в клетке, подвешенной под потолком. Балерина исполняет различные фигуры, в том числе и садится на шпагат в клетке.

"Что за бред?" – спрашивает olgamlt64.

"Ну почему так смешно смотреть на эти потуги индюка?" – написал dill0l.

Контекст:

О своих новых отношениях Волочкова рассказала в начале октября 2021 года. По словам балерины, Владимир живет вместе с ней, но они не афишировали свои отношения.

Ранее балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

Теги: Россия, Анастасия Волочкова, балерина, спектакль
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