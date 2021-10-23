Джигурда намерен судиться с Соловьевым. Он вызвал российского пропагандиста на бой в октагон

Кроме Соловьева, Джигурда намерен судиться с адвокатом Сергеем Жориным и российским продюсером Иосифом Пригожиным.

Шоумен утверждает, что его адвокаты подают исковые заявления в суды Москвы за "публичное распространение ложной, клеветнической информации". По словам Джигурды, вышеперечисленные лица через СМИ лгали о том, что он является "городским сумасшедшим, которого необходимо поместить в психушку, бездарным актером и прочее".

Джигурда напомнил, что он – народный артист Чечни и заслуженный артист Кабардино-Балкарии, а также прошел обследование у психиатра и предоставил СМИ справку о вменяемости.

Всех обвиняемых Джигурда вызвал на дуэль в октагон. Он готов отозвать иск в отношении любого, кто согласится решить этот конфликт по правилам бокса в облегченных перчатках для ММА.