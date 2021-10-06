"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео

Ролик смонтирован из фрагментов, на которых запечатлено доминирование на ринге Джигурды. Организаторами боя между артистом и депутатом стала российская промоушен-компания "Наше Дело".

В интервью российскому сайту "РБ Спорт" в сентябре 2021 года глава компании Артур Арутюнян заявил, что идея организации этого поединка возникла из соображений создать "максимально интересный хайповый бой, который бы вышел за рамки профессиональных" боев.

Милонов после завершения поединка в комментарии NEWS.ru признался, что у него не было возможности отказаться от этого боя, происходившего по правилам бокса. Депутат отметил, что никогда не занимался боксом и впервые оказался в ринге. По словам Милонова, он "вышел, чтобы получить по ребрам и получил".

В свою очередь, Джигурда в комментарии NEWS.ru заявил, что готов выйти на ринг против Милонова еще раз, чтобы дать ему возможность реванша. По словам Джигурды, он выбрал Милонова в качестве противника, так как тот не выполнил свое обещание направить депутатский запрос по поводу наличия профильного образования у российского адвоката Александра Добровинского.

20 сентября в Instagram Джигурда писал, что вызывал на бой также российского пропагандиста Владимира Соловьева и адвоката Сергея Жорина.

"Увы, трусливый телеведущий Владимир Соловьев и лжеадвокат Сергей Жорин зассали выходить со мной на бой", – сообщил тогда Джигурда.