"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео

Ролик смонтирован из фрагментов, на которых запечатлено доминирование на ринге Джигурды. Организаторами боя между артистом и депутатом стала российская промоушен-компания "Наше Дело".
В интервью российскому сайту "РБ Спорт" в сентябре 2021 года глава компании Артур Арутюнян заявил, что идея организации этого поединка возникла из соображений создать "максимально интересный хайповый бой, который бы вышел за рамки профессиональных" боев.
Милонов после завершения поединка в комментарии NEWS.ru признался, что у него не было возможности отказаться от этого боя, происходившего по правилам бокса. Депутат отметил, что никогда не занимался боксом и впервые оказался в ринге. По словам Милонова, он "вышел, чтобы получить по ребрам и получил".
В свою очередь, Джигурда в комментарии NEWS.ru заявил, что готов выйти на ринг против Милонова еще раз, чтобы дать ему возможность реванша. По словам Джигурды, он выбрал Милонова в качестве противника, так как тот не выполнил свое обещание направить депутатский запрос по поводу наличия профильного образования у российского адвоката Александра Добровинского.
20 сентября в Instagram Джигурда писал, что вызывал на бой также российского пропагандиста Владимира Соловьева и адвоката Сергея Жорина.
"Увы, трусливый телеведущий Владимир Соловьев и лжеадвокат Сергей Жорин зассали выходить со мной на бой", – сообщил тогда Джигурда.
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Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Поступил в Киевский институт физической культуры, но бросил его после первого курса. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Позже поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое окончил в 1987 году. В том же году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале "Раненые камни" украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.
Джигурда внесен в базу сайта "Миротворец" за "популяризация террористической организации ДНР".
Депутат Милонов известен своими скандальными заявлениями. Ранее он требовал закрыть Facebook за гей-пропаганду, запретить сериал "Игра престолов" из-за сексуально девиантных героев, посещал "ДНР", чтобы поддержать пророссийских боевиков, и был награжден президентом РФ Владимиром Путиным орденом "За заслуги перед Отечеством".
Он также предложил назвать в честь убитого боевика Моторолы одну из школ Петербурга и назвал эмблему украинской разведки объявлением войны России.
Милонов внесен в базу "Миротворца" как "пособник террористов и украинофоб".