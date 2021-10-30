"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл

На снимке Волочкова в купальнике и парео села на шпагат на гидроцикле.
"Первый вид транспорта я освоила. А как ваш локдаун? Я улетела от этого ужаса", – подписала она фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Ну, началось... Проветривание", – прокомментировала vera750.
"Ура, раскорячка появилась, давай, Настька, пометь им все елочки и кустики", – написала elenakonopko675.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.
В начале октября балерина представила своего нового любовника Владимира. Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.