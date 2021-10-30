"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл

На снимке Волочкова в купальнике и парео села на шпагат на гидроцикле.

"Первый вид транспорта я освоила. А как ваш локдаун? Я улетела от этого ужаса", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Ну, началось... Проветривание", – прокомментировала vera750.

"Ура, раскорячка появилась, давай, Настька, пометь им все елочки и кустики", – написала elenakonopko675.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)