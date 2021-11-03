"Секси-леди", "Красивее, чем в 2002-м". 52-летняя Лопес снялась в расстегнутой шубе

Она анонсировала совместный проект с брендом одежды Coach, который они создают к Новому году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

'"Секси-леди", – прокомментировала подписчица _la_isla_bonita___.

"Ты красивее, чем в 2002", – заявила mahsa97jlo69.

"Самый красивый человек в мире", – написала fridajlover.