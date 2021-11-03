"Секси-леди", "Красивее, чем в 2002-м". 52-летняя Лопес снялась в расстегнутой шубе

Она анонсировала совместный проект с брендом одежды Coach, который они создают к Новому году.
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'"Секси-леди", – прокомментировала подписчица _la_isla_bonita___.
"Ты красивее, чем в 2002", – заявила mahsa97jlo69.
"Самый красивый человек в мире", – написала fridajlover.
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши". В конце 2021 года выйдет фильм "Выходи за меня замуж" с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.