"Настоящая. Без фильтров". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в прозрачной одежде

Она предложила подписчикам сыграть в игру – угадать, какие из приведенных фактов о ней – ложь, а какие – правда.

"Найдите среди этих фактов два правдивых:

1. Моя лучшая подружка – это моя мама.

2. С мужем мы познакомились в спортзале.

3. Я почти никогда не ныряю под водой, потому что боюсь задохнуться.

4. Первый взрослый поцелуй у меня был в 24 года.

5. В 2017 году я получила звание "Мисс Украина Вселенная", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Іванна Онуфріи * чук (@ivannaonufriichuk)

"Шикарная красоточка", – отметила подписчица ksyshka5377.

"За вами приятно наблюдать, потому что вы настоящая такая... Без фильтров", – заявила kovalkevuch.lena.