Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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"Настоящая. Без фильтров". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в прозрачной одежде

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Онуфрийчук предложила подписчикам игру
Онуфрийчук предложила подписчикам игру
Фото: ivannaonufriichuk / Instagram

Ведущая "Танцев со звездами" на "1+1" Иванна Онуфрийчук 31 октября разместила в Instagram собственное фото, для которого позировала в черном топе на тонких бретелях и блузе из прозрачной ткани.

Она предложила подписчикам сыграть в игру – угадать, какие из приведенных фактов о ней – ложь, а какие – правда.

"Найдите среди этих фактов два правдивых:
1. Моя лучшая подружка – это моя мама.
2. С мужем мы познакомились в спортзале.
3. Я почти никогда не ныряю под водой, потому что боюсь задохнуться.
4. Первый взрослый поцелуй у меня был в 24 года.
5. В 2017 году я получила звание "Мисс Украина Вселенная", – написала она.

"Шикарная красоточка", – отметила подписчица ksyshka5377.

"За вами приятно наблюдать, потому что вы настоящая такая... Без фильтров", – заявила kovalkevuch.lena.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Ранее партнершей Горбунова была украинская певица Тина Кароль. 

3 сентября Завадюк, реагируя на замену ведущей, поблагодарил певицу за сотрудничество, а позже отметил, что уход Тины Кароль из шоу не связан с возможным ухудшением отношений.

В октябре Онуфрийчук рассказала, что изначально ее пригласили в проект в качестве участницы, а спустя время предложили заменить Тину Кароль.

Теги: фигура, телеведущая, Тина Кароль, Танцы со звездами, Иванна Онуфрийчук
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