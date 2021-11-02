"Настоящая. Без фильтров". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в прозрачной одежде

Она предложила подписчикам сыграть в игру – угадать, какие из приведенных фактов о ней – ложь, а какие – правда.
"Найдите среди этих фактов два правдивых:
1. Моя лучшая подружка – это моя мама.
2. С мужем мы познакомились в спортзале.
3. Я почти никогда не ныряю под водой, потому что боюсь задохнуться.
4. Первый взрослый поцелуй у меня был в 24 года.
5. В 2017 году я получила звание "Мисс Украина Вселенная", – написала она.
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"Шикарная красоточка", – отметила подписчица ksyshka5377.
"За вами приятно наблюдать, потому что вы настоящая такая... Без фильтров", – заявила kovalkevuch.lena.
Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Ранее партнершей Горбунова была украинская певица Тина Кароль.
3 сентября Завадюк, реагируя на замену ведущей, поблагодарил певицу за сотрудничество, а позже отметил, что уход Тины Кароль из шоу не связан с возможным ухудшением отношений.
В октябре Онуфрийчук рассказала, что изначально ее пригласили в проект в качестве участницы, а спустя время предложили заменить Тину Кароль.