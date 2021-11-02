"Пальцы на ногах длиннее, чем на руках", "Вся в пластике". Тина Кароль засветила голое тело в прозрачной ткани

"Мы с командой долго рассуждали о том, как выглядит героиня нового альбома, какая она. В итоге пришли к образу героини фильма "Ее звали Никита", а потом поняли, что мне нужна челка, которая придает образу загадочности и резкости", – привели в посте высказывание Тины Кароль.
Ее назвали артисткой-хамелеоном, поскольку певица любит менять образы в зависимости от альбома, клипа или нового трека.
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"Вся в пластике", – отметила подписчица mila231m.
"Красоточка. Но, по мне, есть но. Пальцы на ногах (наверное, тень сыграла так) смотрятся длинее, чем на руках", – заявила viktorivikusya.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
28 октября Тина Кароль презентовала клип на трек "Двойной рай", который войдет в ее новый альбом. Видео можно посмотреть здесь.