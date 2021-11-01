"Я правильная хорошая девочка". Дорофеева оголилась перед камерой

Дорофеева: Хотелось бы пожить жизнь очень хулиганского артиста Фото: dorofeevaxcute_ / Instagram

Она предстала в нескольких мини-платьях, шортах и жакете, жилете и брюках, а в отдельных кадрах позировала топлес.

"Певица Надя Дорофеева запустила сольный проект и говорит, что такой поклонники ее еще не знают", – говорится в подписи к посту.

В ролике прозвучал эпизод интервью Дорофеевой изданию Vogue.

Своей главной чертой Дорофеева назвала целеустремленность.

Счастье, по ее мнению, можно ощутить, когда человек исполняет свои желания, делает то, что ему действительно нравится, и всегда имеет любимую еду.

"Хотелось бы пожить жизнь очень хулиганского артиста, потому что я правильная хорошая девочка", – призналась она.

Певица также добавила, что хотела бы пожить в Лос-Анджелесе и Амстердаме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue UA (@vogue_ukraine)

Черно-белые кадры из фотосессии Дорофеевой для Vogue обнародовали на официальной фан-странице певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA * FAN * (@nadya.do.do)