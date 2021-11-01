"Я правильная хорошая девочка". Дорофеева оголилась перед камерой

Она предстала в нескольких мини-платьях, шортах и жакете, жилете и брюках, а в отдельных кадрах позировала топлес.
"Певица Надя Дорофеева запустила сольный проект и говорит, что такой поклонники ее еще не знают", – говорится в подписи к посту.
В ролике прозвучал эпизод интервью Дорофеевой изданию Vogue.
Своей главной чертой Дорофеева назвала целеустремленность.
Счастье, по ее мнению, можно ощутить, когда человек исполняет свои желания, делает то, что ему действительно нравится, и всегда имеет любимую еду.
"Хотелось бы пожить жизнь очень хулиганского артиста, потому что я правильная хорошая девочка", – призналась она.
Певица также добавила, что хотела бы пожить в Лос-Анджелесе и Амстердаме.
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Черно-белые кадры из фотосессии Дорофеевой для Vogue обнародовали на официальной фан-странице певицы.
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Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).