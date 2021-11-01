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01 ноября, 2021
 
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"Муж, бегом домой!", "Секс-бомбочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала грудь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук: В этой жизни ничего не имеет значения, если ты несчастлив
Саливанчук: В этой жизни ничего не имеет значения, если ты несчастлив
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, 31 октября обнародовала в Instagram подборку снимков, для которых позировала в красном платье с глубоким декольте.

"В этой жизни ничего не имеет значения, если ты несчастлив. Все просто. Но это счастье не нужно искать в ком-то или где-то. Оно есть совсем рядом. В вас самих", – написала она.

Саливанчук дала три универсальных совета, которые помогут быть счастливыми просто так, несмотря ни на что.

А именно – держать под контролем только то, что в состоянии, учиться принимать и не отрицать, самому отвечать за собственную жизнь.

"Секси-девушка", – прокомментировала подписчица lena.k.s.u.

"Муж, бегом домой! Как такую красоту оставлять одну", – написала lrina2017lagoda2020.

"Секс-бомбочка", – отметил ruslanmokliak.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита. 

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".

Теги: платье, студия Квартал 95, актриса, продюсер, муж, грудь, декольте, Анна Саливанчук, жена
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