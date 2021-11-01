"Муж, бегом домой!", "Секс-бомбочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала грудь

Саливанчук: В этой жизни ничего не имеет значения, если ты несчастлив Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"В этой жизни ничего не имеет значения, если ты несчастлив. Все просто. Но это счастье не нужно искать в ком-то или где-то. Оно есть совсем рядом. В вас самих", – написала она.

Саливанчук дала три универсальных совета, которые помогут быть счастливыми просто так, несмотря ни на что.

А именно – держать под контролем только то, что в состоянии, учиться принимать и не отрицать, самому отвечать за собственную жизнь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Секси-девушка", – прокомментировала подписчица lena.k.s.u.

"Муж, бегом домой! Как такую красоту оставлять одну", – написала lrina2017lagoda2020.

"Секс-бомбочка", – отметил ruslanmokliak.