"Муж, бегом домой!", "Секс-бомбочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала грудь

"В этой жизни ничего не имеет значения, если ты несчастлив. Все просто. Но это счастье не нужно искать в ком-то или где-то. Оно есть совсем рядом. В вас самих", – написала она.
Саливанчук дала три универсальных совета, которые помогут быть счастливыми просто так, несмотря ни на что.
А именно – держать под контролем только то, что в состоянии, учиться принимать и не отрицать, самому отвечать за собственную жизнь.
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"Секси-девушка", – прокомментировала подписчица lena.k.s.u.
"Муж, бегом домой! Как такую красоту оставлять одну", – написала lrina2017lagoda2020.
"Секс-бомбочка", – отметил ruslanmokliak.
Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".