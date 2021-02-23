"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь

Украинская актриса Анна Саливанчук, звезда сериала "Однажды под Полтавой" и фильмов "Свингеры", супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, позировала в лакированном плаще с глубоким декольте.

Саливанчук: На самом деле все, как и всегда, начинается с головы Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук на своей странице в Instagram рассказала, как провести незабываемый день.

"На самом деле все, как и всегда, начинается с головы. Совсем не обязательно прыгать с парашютом, выбрасывая при этом миллион алых роз! Все намного проще. Даю универсальный рецепт: проживите день именно так, как захотите; не забывайте его. Секретных ингредиентов нет", – заявила актриса.

Пост она сопроводила снимками в сером лакированном плаще с откровенным декольте, в котором видна часть голой груди.

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"Очень красивая женщина и талантливая актриса. Повезло мужику, которому выпала честь быть половинкой этого чуда", – заявил подписчик amon_ra1290_.

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб. 16 июня 2020 года актриса сообщила, что беременна во второй раз. 1 сентября 2020-го у пары родился второй ребенок – тоже мальчик.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильмы "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".