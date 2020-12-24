Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом

Украинская актриса Анна Саливанчук, звезда сериала "Однажды под Полтавой" и фильмов "Свингеры", супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова показала новогоднюю фотосессию.

Украинская актриса Анна Саливанчук на своей странице в Instagram разместила снимки, на одном из которых запечатлена лежа с мужем, продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым, и старшим сыном Глебом.

"Ну что, чувствуется приближение Нового года? До него осталась всего неделя! Я думаю, каждый из вас хоть раз в жизни ждал именно эту ночь, чтобы кардинально изменить свою жизнь", – отметила она.

Саливанчук заявила, что нужно за неделю до Нового года начать подготовку к желаемым переменам в жизни.

"Новогодние праздники отличаются особой аурой. Дети и взрослые начинают верить в чудеса. Только первые покорно сидят и ждут Деда Мороза, а единственно верный путь для других – стать для себя и окружающих тем самым бородатым стариком. Даже самая гениальная идея ничего не стоит без действий!" – заверила она.

Актриса поэтапно рассказала, как следует провести предновогоднее время: подвести итоги, построить планы на будущее, оставить груз в уходящем году.

"В первую очередь необходимо очистить квартиру от старого хлама, выбросить все ненужное. Избавьтесь от старых целей и желаний, которые только тянут вас назад. Их следует пересмотреть, подумать, что можно изменить. И точно не стоит переносить в новый год старые обиды. Простите человека, который обидел вас. Посмотрите на ситуацию под другим углом. Возможно, в ней тоже можно что-то исправить", – посоветовала она.

Саливанчук призвала написать поздравления родным и близким людям, друзьям и коллегам, и даже недоброжелателям. "Какой бы ни был человек, он тоже верит в чудеса. Станьте волшебником для большего количества людей", – написала актриса.

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У Саливанчук и Божкова двое детей. Сын Глеб родился в 2015 году. Второй ребенок – тоже мальчик – родился 1 сентября 2020 года.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильмы "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".