"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь

Украинская актриса Анна Саливанчук, звезда сериала "Однажды под Полтавой" и фильмов "Свингеры", супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова снялась топлес.

Саливанчук: Да, я могу быть такой Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена стоящей к объективу вполоборота. Она позировала без бюстгальтера, с распущенными волосами.

"Да, я могу быть такой, и да, я хочу еще родить двух девочек!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Подписчики прокомментировали фото.

"Фигура красивая. Но возникает вопрос: зачем опускаться до уровня этих девиц, которые оголяются. Вы красивая умная женщина. Зачем вашим детям смотреть на то, как вы свою наготу показываете всему миру?" – написала sipdom.by_.

"Это должен видеть только ваш муж", – добавила она же.

"Богиня", – написал dmitriyfinochek.

Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб. 1 сентября 2020 года у пары родился второй ребенок – тоже мальчик.

16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильмы "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".