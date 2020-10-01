"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место".Саливанчук заразилась коронавирусом

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая 2 сентября во второй раз стала мамой, вместе с супругом сдала положительный тест на коронавирус.

Саливанчук: Температура, кашель, недомогание. Понимаете, как это кормящей маме? Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 1 октября в Instagram заявила, что вместе с супругом заболела COVID-19.

"Сначала симптомы были у мужа. Недомогание, температура, ломота. Сдал анализ – результат положительный. На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились температура 39,8 °С, кашель, ломота, недомогание. Вы понимаете, как это кормящей маме?" – сообщила артистка.

Саливанчук отметила, что сдать тесты на коронавирус оказалось большой проблемой.

"У нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по пять дней свободного места. Ты больной, с маленькими детьми должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить. Мне сказали: "Наденьте маску, шапку, перчатки и приезжайте", – поделилась актриса.

Саливанчук сообщила, что сбивает температуру парацетамолом и но-шпой, принимает витамины и лечит горло.

"Наблюдаем, что будет дальше!" – подытожила она.

Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.

16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз. 2 сентября актриса родила сына.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33,97 млн. Украина занимает 25-е место по количеству инфицированных.

По состоянию на 1 октября в стране зафиксировано 213 028 случаев заражения. Выздоровели 94 443 человека.