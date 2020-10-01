Бульвар Шоубиз
 
01 октября, 2020
 
Новости

"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место".Саливанчук заразилась коронавирусом

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая 2 сентября во второй раз стала мамой, вместе с супругом сдала положительный тест на коронавирус.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук: Температура, кашель, недомогание. Понимаете, как это кормящей маме?
Саливанчук: Температура, кашель, недомогание. Понимаете, как это кормящей маме?
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 1 октября в Instagram заявила, что вместе с супругом заболела COVID-19.

"Сначала симптомы были у мужа. Недомогание, температура, ломота. Сдал анализ – результат положительный. На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились температура 39,8 °С, кашель, ломота, недомогание. Вы понимаете, как это кормящей маме?" – сообщила артистка. 

Саливанчук отметила, что сдать тесты на коронавирус оказалось большой проблемой. 

 нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по пять дней свободного места. Ты больной, с маленькими детьми должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить. Мне сказали: "Наденьте маску, шапку, перчатки и приезжайте", – поделилась актриса.

Саливанчук сообщила, что сбивает температуру парацетамолом и но-шпой, принимает витамины и лечит горло. 

"Наблюдаем, что будет дальше!" – подытожила она.

Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.

16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз. 2 сентября актриса родила сына

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33,97 млн. Украина занимает 25-е место по количеству инфицированных. 

По состоянию на 1 октября в стране зафиксировано 213 028 случаев заражения. Выздоровели 94 443 человека.

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Анна Саливанчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Как мы ловили шпионов вокруг шахматной доски
Записки бывшего подполковника КГБ: Как мы ловили шпионов вокруг шахматной доски
Владимир ПОПОВ
  "Олигархов чаще всего я знакомил с украинскими девушками". Полный текст интервью Листермана Гордону
  "Олигархов чаще всего я знакомил с украинскими девушками". Полный текст интервью Листермана Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Барских стал дизайнером
Барских стал дизайнером
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Арбенина показала обложку своей новой книги
Арбенина показала обложку своей новой книги
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место".Саливанчук заразилась коронавирусом
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место".Саливанчук заразилась коронавирусом
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Анатолий Анатолич улетел в США
Анатолий Анатолич улетел в США
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
"Первые мгновения твоей жизни были такими трудными". Ребенок Тейген и Ледженда не выжил во время родов
"Первые мгновения твоей жизни были такими трудными". Ребенок Тейген и Ледженда не выжил во время родов
  "Видео про любовь". Джамала и Pianoбой сняли в поле клип на дуэтную композицию "Эндорфины". Видео
  "Видео про любовь". Джамала и Pianoбой сняли в поле клип на дуэтную композицию "Эндорфины". Видео
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS