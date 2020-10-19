Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом

По словам заразившейся коронавирусом украинской актрисы Анны Саливанчук, после того, как во время болезни она вынужденно выходила из квартиры, в ее доме обработали лифт и коридор.

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая 1 октября сообщила, что заразилась коронавирусом, считает, что обстоятельства вынуждают больных нарушать условия карантина. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовано 19 октября на сайте "Факты".

"Людей просто вынуждают ходить в поликлиники, к семейным докторам, добираться в лаборатории, чтобы сделать тест. Я тоже с этим столкнулась", – рассказала она.

По словам актрисы, она вынуждена была покинуть квартиру, чтобы пройти обследование легких.

"Я честно всех предупредила, мы надели маски, перчатки. Сказала консьержу, в какое время будем выходить и заходить, чтобы ни с кем не пересекаться. После нас обработали лифт и коридор. Все отнеслись с пониманием. Это был единственный раз, когда мы вышли из дома во время болезни", – рассказала Саливанчук.

1 октября Саливанчук в Instagram заявила, что вместе с супругом заболела COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 октября в стране зафиксировано 303 6387 случаев заражения. Выздоровели 126 489 человека.