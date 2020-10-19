Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая 1 октября сообщила, что заразилась коронавирусом, считает, что обстоятельства вынуждают больных нарушать условия карантина. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовано 19 октября на сайте "Факты".
"Людей просто вынуждают ходить в поликлиники, к семейным докторам, добираться в лаборатории, чтобы сделать тест. Я тоже с этим столкнулась", – рассказала она.
По словам актрисы, она вынуждена была покинуть квартиру, чтобы пройти обследование легких.
"Я честно всех предупредила, мы надели маски, перчатки. Сказала консьержу, в какое время будем выходить и заходить, чтобы ни с кем не пересекаться. После нас обработали лифт и коридор. Все отнеслись с пониманием. Это был единственный раз, когда мы вышли из дома во время болезни", – рассказала Саливанчук.
1 октября Саливанчук в Instagram заявила, что вместе с супругом заболела COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 19 октября в стране зафиксировано 303 6387 случаев заражения. Выздоровели 126 489 человека.