"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера

Украинская актриса Анна Саливанчук на своей странице в Instagram опубликовала черно-белые снимки, для которых позировала без бюстгальтера. Она прикрыла голую грудь цветами.
"Женщина должна, вопреки всем, прожить свою жизнь, как хочет, или ей придется признать, что она не жила совсем", – процитировала она английского писателя Дэвида Лоуренса.
Саливанчук отметила, что согласна с высказыванием.
"Не знаю, кем бы я была и где, если бы когда-то давно твердо не решила идти за мечтой. Только выполняя свое предназначение, женщина может быть счастлива. И не думайте, что предназначение может быть одно. Если вы прекрасная мама, это не значит, что в вас не живет талант гениального политика, например", – написала она.
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"Лучшие фото", – прокомментировал подписчик op.dr.hb.
Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб. 1 сентября 2020 года у пары родился второй ребенок – тоже мальчик.
16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильмы "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".