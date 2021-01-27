"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера

Украинская актриса Анна Саливанчук, звезда сериала "Однажды под Полтавой" и фильмов "Свингеры", супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова обнародовала эротические снимки.

Саливанчук: Не знаю, кем бы я была и где, если бы когда-то давно твердо не решила идти за мечтой Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук на своей странице в Instagram опубликовала черно-белые снимки, для которых позировала без бюстгальтера. Она прикрыла голую грудь цветами.

"Женщина должна, вопреки всем, прожить свою жизнь, как хочет, или ей придется признать, что она не жила совсем", – процитировала она английского писателя Дэвида Лоуренса.

Саливанчук отметила, что согласна с высказыванием.

"Не знаю, кем бы я была и где, если бы когда-то давно твердо не решила идти за мечтой. Только выполняя свое предназначение, женщина может быть счастлива. И не думайте, что предназначение может быть одно. Если вы прекрасная мама, это не значит, что в вас не живет талант гениального политика, например", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Лучшие фото", – прокомментировал подписчик op.dr.hb.

Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб. 1 сентября 2020 года у пары родился второй ребенок – тоже мальчик.

16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильмы "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".