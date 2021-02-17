"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера

Украинская актриса Анна Саливанчук, звезда сериала "Однажды под Полтавой" и фильмов "Свингеры", супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова рассказала о запрете, навязанном современным обществом.

Саливанчук: Нет никакого смысла растерять все силы на старте, если хотите добежать, а не доползти, в лучшем случае, до финиша Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук на своей странице в Instagram поделилась снимком в черном миниплатье с декольтированной спиной. Она не стала надевать под платье бюстгальтер.

"Разрешите себе просто ничего не делать. Как ни парадоксально, современное общество и стиль жизни навязало нам такой запрет. Пришло время разрешить себе ничего не делать, злиться, страдать и съесть еще один кусок этого торта", – написала она.

Саливанчук добавила, что жизнь – это не спринт, а забег на длинную дистанцию.

"Нет никакого смысла растерять все силы на старте, если хотите добежать, а не доползти, в лучшем случае, до финиша", – заявила актриса.

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"Какой шикарный вид!" – прокомментировал подписчик aleksejpetrovskij81.

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб. 16 июня 2020 года актриса сообщила, что беременна во второй раз.1 сентября 2020-го у пары родился второй ребенок – тоже мальчик.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильмы "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой"