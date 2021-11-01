"Шикарная женщина", "Украинская Джулия Робертс". 39-летняя Мейхер показала лицо крупным планом

"Мечты, обращенные к небесам, сбываются", – написала она.

"Какая же вы шикарная женщина! Здоровья вам", – пожелала подписчица anastasiiaschastia.

"Украинская Джулия Робертс. Люблю вас!" – призналась tanya_pavonska, сравнив Мейхер с голливудской актрисой.

"Джулия Робертс даже рядом не стояла", – добавил erlanzhanalin13.

"Шедевральная Надюша. Все люди на 80% состоят из воды, а вы на все 100% состоите из огня. Потому что как иначе можно объяснить, почему вы такая ослепительная и жгучая и почему, когда смотришь на вас, то на душе становится так тепло. Самая ошеломительная и охренительная!" – прокомментировала violettalusikova.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).