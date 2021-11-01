"Сучка!", "Огонь". Рианна показала тело в сексуальном белье

Певица отметила, что позирует в нижнем белье собственного бренда.
Рианна снялась среди массивных хрустальных люстр.
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'"Огонь", – прокомментировала gg_golnesa.
"Такая сладкая", – отметила annaloveanal.
"О боже, сучка!" – отреагировала leahmob.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.