"Сучка!", "Огонь". Рианна показала тело в сексуальном белье

Певица отметила, что позирует в нижнем белье собственного бренда.

Рианна снялась среди массивных хрустальных люстр.

'"Огонь", – прокомментировала gg_golnesa.

"Такая сладкая", – отметила annaloveanal.

"О боже, сучка!" – отреагировала leahmob.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.