"Женщина-вулкан". Ани Лорак показала, как выглядит в повседневной жизни

Ани Лорак: Мои дорогие, как ваше настроение? Фото: anilorak / Instagram

Певица предстала в голубых облегающих джинсах, черном свитшоте, украшенном цепями по линии плеча и рукава, а также с белой плетеной сумкой на массивной цепи.

"Мои дорогие, как ваше настроение? Эта неделя будет горячей. Перед выходом альбома мы приготовили для вас еще один сюрприз", – написала она.

Пост певица сопроводила хештегом "Я жива" – так называется ее грядущий альбом.

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"Шикарнейшая! Безупречный вкус, как всегда! Обожаю ваш стиль! Каролиночка, какие же у вас красивейшие глаза. Просто чудо!" – отметила подписчица sasha_mixaylenko.

"Женщина-вулкан. Огонь, огонь", – написал hurramradjabov.