Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
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"Каждый раз думаешь, что это потолок", "Такую Тину мы еще не видели". Тина Кароль снялась топлес

 
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Тина Кароль: Я просто тебя ревную. Меня полюби такую
Тина Кароль:  Я просто тебя ревную. Меня полюби такую
Скриншот: Тина Кароль / YouTube

Украинская певица Тина Кароль 28 октября на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Двойной рай".

Режиссер клипа – Алина Симоненко, авторы композиции – Тина Кароль и Аркадий Александров.

В глазах твоих двойной рай.
Держи меня и не отпускай,
Не обрывай разговор –
В нем никаких укор.
Я просто тебя ревную.
Меня полюби такую.
Под пули иду вслепую, – поется в припеве.

Тина Кароль в клипе снялась в черной одежде: облегающем комбинезоне, платье и белье, состоящем из майки-топа и трусах. В определенный момент (1 минута 22 секунды) она появляется в кадре топлес, сидя спиной к объективу.

ВИДЕО
Видео: Тина Кароль / YouTube

"Блондинка с челкой в total black – разрыв. Каждый раз думаешь, что это потолок и лучше уже невозможно. Но Тина всегда доказывает обратное. Восторг", – прокомментировала подписчица Жанна Жангалина.

"Мы такую Тину еще не видели. Очень честная и оголяющая душу. Я прочувствовала все, то что она хотела донести зрителю", – отметила Viktoriya Kordiy.

"А мне тут впервые стало искренне жаль Тину по-женски. Так много драм и отчаяний в ее жизни. Потери, жертвы собой... Надеюсь, найдется тот мужчина, который укроет своим крылом от тех самых пуль. Чтобы не Тина шла под них вслепую, а что бы ее закрывали от них", – прокомментировала Lika Li.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Теги: клип, платье, Тина Кароль, певица, топлес, одежда
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