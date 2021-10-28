  "Каждый раз думаешь, что это потолок", "Такую Тину мы еще не видели". Тина Кароль снялась топлес

Режиссер клипа – Алина Симоненко, авторы композиции – Тина Кароль и Аркадий Александров.

В глазах твоих двойной рай.

Держи меня и не отпускай,

Не обрывай разговор –

В нем никаких укор.

Я просто тебя ревную.

Меня полюби такую.

Под пули иду вслепую, – поется в припеве.

Тина Кароль в клипе снялась в черной одежде: облегающем комбинезоне, платье и белье, состоящем из майки-топа и трусах. В определенный момент (1 минута 22 секунды) она появляется в кадре топлес, сидя спиной к объективу.

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Видео: Тина Кароль / YouTube

"Блондинка с челкой в total black – разрыв. Каждый раз думаешь, что это потолок и лучше уже невозможно. Но Тина всегда доказывает обратное. Восторг", – прокомментировала подписчица Жанна Жангалина.

"Мы такую Тину еще не видели. Очень честная и оголяющая душу. Я прочувствовала все, то что она хотела донести зрителю", – отметила Viktoriya Kordiy.

"А мне тут впервые стало искренне жаль Тину по-женски. Так много драм и отчаяний в ее жизни. Потери, жертвы собой... Надеюсь, найдется тот мужчина, который укроет своим крылом от тех самых пуль. Чтобы не Тина шла под них вслепую, а что бы ее закрывали от них", – прокомментировала Lika Li.