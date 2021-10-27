"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье

Певица появилась в кадре в миниплатье с крупными пайетками. Позируя, она подняла его подол вверх.
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"Ты сексуальная бомба", – заявила подписчица pt_fan_dorofeeva.
"Показала бы уже свою писю нормально, а то все никак не наиграешься", – отметил barabasch7517.
"Супер девочка", – заявил gogadoreuli.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).