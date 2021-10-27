"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье

Певица появилась в кадре в миниплатье с крупными пайетками. Позируя, она подняла его подол вверх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Ты сексуальная бомба", – заявила подписчица pt_fan_dorofeeva.

"Показала бы уже свою писю нормально, а то все никак не наиграешься", – отметил barabasch7517.

"Супер девочка", – заявил gogadoreuli.