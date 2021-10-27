"Стыд и срам". Лазарев показал голый лобок

Лазарев: Начал утро со спорта… А вы? Фото: lazarevsergey / Instagram

"Начал утро со спорта… А вы?" – спросил он.

Певец позировал перед зеркалом с голым торсом. Он спустил штаны, оголив верхнюю часть лобка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

"Трусы почему не снял?! Пошло, если честно. Этот снимок к спорту не имеет никакого отношения!" – заявила подписчица tkv0073.

"Стыд и срам", – написала chernova0404.

"Пошла жара", – отметил dinsin18.