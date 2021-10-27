"Стыд и срам". Лазарев показал голый лобок

"Начал утро со спорта… А вы?" – спросил он.
Певец позировал перед зеркалом с голым торсом. Он спустил штаны, оголив верхнюю часть лобка.
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"Трусы почему не снял?! Пошло, если честно. Этот снимок к спорту не имеет никакого отношения!" – заявила подписчица tkv0073.
"Стыд и срам", – написала chernova0404.
"Пошла жара", – отметил dinsin18.
Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Музыкальную карьеру певец начинал в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году Лазарев начал сольную музыкальную карьеру. В его дискографии семь студийных альбомов.