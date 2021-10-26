"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело

"Отличной недели, мои дорогие подписчики!" – написала она.

Сопонару позировала в неглиже – бюстье с кружевом.

"Девушка-мечта", – заявил подписчик alexsandradrov.

"Ангел", – написал djintel_official.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.