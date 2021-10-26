"Мамочка", "Выглядит, как 30-летняя". 55-летняя Хайек снялась во время еды

Актриса показала блюда, которые выбрала для трапезы, и обнародовала свой портретный снимок. Она запечатлена на нем сидящей за столом.

"Мамочка", – прокомментировала подписчица salmahayekru.

"Выглядит, как 30-летняя", – отметил mniiranen.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.