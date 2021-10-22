"Красавица". Ребрик снялась в прозрачной блузе

"Настроение "Пятница", – заявила она.

Ребрик отметила, что выходные у нее будут насыщены работой.

"Но это не помешает наслаждаться жизнью, вдыхать осенью бархатную прохладу и мечтать выспаться", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Красавица", – прокомментировал ikonnikov_igor_.