"Красавица". Ребрик снялась в прозрачной блузе

"Настроение "Пятница", – заявила она.
Ребрик отметила, что выходные у нее будут насыщены работой.
"Но это не помешает наслаждаться жизнью, вдыхать осенью бархатную прохладу и мечтать выспаться", – написала она.
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"Красавица", – прокомментировал ikonnikov_igor_.
Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".