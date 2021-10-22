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22 октября, 2021
 
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'Можно быть и скромнее", "Сексуальная", "Вот это рот". В сети обсуждают свежие фото Никитюк

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Никитюк: Я радуюсь каждому моменту!
Никитюк: Я радуюсь каждому моменту!
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 20 октября в Instagram показала снимки, сделанные во время празднования ее дня рождения.

"Друзяшки, если полистать эти фото, сразу понимаешь, какой я человек", – отметила телеведущая.

Никитюк дала описание каждому снимку.

"1. Я радуюсь каждому моменту!
2. Я всегда стараюсь делать невозможное (ну, те свечи даже ветер не может задуть).
3. Я просто думала, что фотограф уже ушел", – написала она.

''Можно быть и скромнее", – отметил подписчик artem31031979.

"Сексуальная", – написал andrepodolyan.

"Вот это рот", – прокомментировала 7km_skazka.

Контекст:

19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?". 

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, Орел и решка, Le Маршрутка
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