'Можно быть и скромнее", "Сексуальная", "Вот это рот". В сети обсуждают свежие фото Никитюк

"Друзяшки, если полистать эти фото, сразу понимаешь, какой я человек", – отметила телеведущая.
Никитюк дала описание каждому снимку.
"1. Я радуюсь каждому моменту!
2. Я всегда стараюсь делать невозможное (ну, те свечи даже ветер не может задуть).
3. Я просто думала, что фотограф уже ушел", – написала она.
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''Можно быть и скромнее", – отметил подписчик artem31031979.
"Сексуальная", – написал andrepodolyan.
"Вот это рот", – прокомментировала 7km_skazka.
19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".