'Можно быть и скромнее", "Сексуальная", "Вот это рот". В сети обсуждают свежие фото Никитюк

"Друзяшки, если полистать эти фото, сразу понимаешь, какой я человек", – отметила телеведущая.

Никитюк дала описание каждому снимку.

"1. Я радуюсь каждому моменту!

2. Я всегда стараюсь делать невозможное (ну, те свечи даже ветер не может задуть).

3. Я просто думала, что фотограф уже ушел", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

''Можно быть и скромнее", – отметил подписчик artem31031979.

"Сексуальная", – написал andrepodolyan.

"Вот это рот", – прокомментировала 7km_skazka.