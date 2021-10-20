"Это негигиенично", "Маме некогда – вся в политике, искусстве". В сети обсудили нестриженые ногти сына Собчак

"– Мама, а почему так быстро опять холодно?

– Потому что это родина, сынок!" – привела она диалог с сыном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Многие подписчики обратили внимание на руки ребенка и призвали Собчак подстричь ему ногти.

"Блин, думала, что только я забываю стричь ногти детям, но нет", – написала markova_marina87.

"Подстригите ребенку ногти", – призвала matsulko2.

"Няня заболела, чтобы подстричь?" – спросила evgeniiakhoros.

"Длинные ногти у ребенка – это негигиенично", – заявила blondik_80.

"Маме некогда – она вся в политике, в искусстве", – подчеркнула albinakhamedenova.