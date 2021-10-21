Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного

"Уже завтра, 21 октября, в 19.00 состоится премьера передачи "Творческая встреча"! Героиня нашего первого выпуска – прекрасная [актриса] Светлана Колпакова. Завтра в шапке моего профиля для вас появится ссылка для срочного просмотра", – написала она.

Новая программа Паперной называется "Творческие встречи с Антониной Борщевик". Актриса не объяснила, почему решила взять такую фамилию. В Stories Instagram отмечается, что ссылка на ресурс появится в 19.00 по московскому времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)