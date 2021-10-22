"Потрясающе красивая", "Шикарная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутой рубашке

Саливанчук: Желайте другим то, чего хотите для себя Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Для одного из снимков она позировала, расстегнув верхние пуговицы рубашки.

"Желайте другим то, чего хотите для себя. Прекрасный способ улучшить отношения с людьми и одновременно повысить качество собственной жизни", – написала она.

Саливанчук отметила, что существует закон обратной силы, согласно которому мы получаем все то, чего желаем другим.

"Перестройте свое сознание так, чтобы начать искренне радоваться успехам, достижениям, других людей. Это вам будет сделать легче, если вы перестанете противопоставлять себя другим людям, а вместо этого начнете думать, что вы такой же человек, как и все", – заявила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Потрясающе красивая", – прокомментировал подписчик danny_thompson.dt94.

"Шикарная", – заявила dovbish.a.