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22 октября, 2021
 
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"Потрясающе красивая", "Шикарная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутой рубашке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук: Желайте другим то, чего хотите для себя
Саливанчук: Желайте другим то, чего хотите для себя
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, 22 октября обнародовала в Instagram подборку снимков, на которых запечатлена в рубашке и джинсах.

Для одного из снимков она позировала, расстегнув верхние пуговицы рубашки.

"Желайте другим то, чего хотите для себя. Прекрасный способ улучшить отношения с людьми и одновременно повысить качество собственной жизни", – написала она.

Саливанчук отметила, что существует закон обратной силы, согласно которому мы получаем все то, чего желаем другим.

"Перестройте свое сознание так, чтобы начать искренне радоваться успехам, достижениям, других людей. Это вам будет сделать легче, если вы перестанете противопоставлять себя другим людям, а вместо этого начнете думать, что вы такой же человек, как и все", – заявила актриса.

"Потрясающе красивая", – прокомментировал подписчик danny_thompson.dt94.

"Шикарная", – заявила dovbish.a.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита. 

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".

Теги: сериал, актриса, грудь, Анна Саливанчук, жена
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