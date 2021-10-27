48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера

"Никогда не смотри назад", – написала она.

Клум позировала, стоя вполоборота к камере, прикрыв грудь рукой. Повернувшись спиной к камере, она показала спину с имитацией разреза на ней. Очевидно, это образ модели к предстоящему празднику Хэллоуин.

Клум не стала ретушировать видео, показав, как выглядит в реальной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)