48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера

"Никогда не смотри назад", – написала она.
Клум позировала, стоя вполоборота к камере, прикрыв грудь рукой. Повернувшись спиной к камере, она показала спину с имитацией разреза на ней. Очевидно, это образ модели к предстоящему празднику Хэллоуин.
Клум не стала ретушировать видео, показав, как выглядит в реальной жизни.
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Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Сейчас Клум замужем за музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Он моложе Клум на 16 лет.