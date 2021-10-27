Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2021
 
Новости

48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
1 июня Клум исполнилось 48 лет
1 июня Клум исполнилось 48 лет
Фото: heidiklum / Instagram

48-летняя немецкая модель Хайди Клум 25 октября в Instagram разместила ролик, в котором предстала с оголенной грудью.

"Никогда не смотри назад", – написала она.

Клум позировала, стоя вполоборота к камере, прикрыв грудь рукой. Повернувшись спиной к камере, она показала спину с имитацией разреза на ней. Очевидно, это образ модели к предстоящему празднику Хэллоуин.

Клум не стала ретушировать видео, показав, как выглядит в реальной жизни.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Сейчас Клум замужем за музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Он моложе Клум на 16 лет.

Теги: Хэллоуин, модель, Хайди Клум, топлес, грудь, ню-видео
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Елена ПОСКАННАЯ
  Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться
  Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться
Алеся БАЦМАН
  Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!
  Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
  Скандал с участием Morgenshtern. Артист заявил, что его слова о Дне Победы "вырвали из контекста"
  Скандал с участием Morgenshtern. Артист заявил, что его слова о Дне Победы "вырвали из контекста"
"Стыд и срам". Лазарев показал голый лобок
"Стыд и срам". Лазарев показал голый лобок
"Водитель вышел и поздоровался: "Я тебе сейчас..." Актриса Римма Зюбина попала в аварию
"Водитель вышел и поздоровался: "Я тебе сейчас..." Актриса Римма Зюбина попала в аварию
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Ничего так мужчина", "Офигенная пара". Дочь Сумской, проживающая в РФ, показала отца своих детей
"Ничего так мужчина", "Офигенная пара". Дочь Сумской, проживающая в РФ, показала отца своих детей
"Приятно смотреть на папу с дочкой, но курточку вернуть бы в магазин". Эллерт показал фото с дочерью
"Приятно смотреть на папу с дочкой, но курточку вернуть бы в магазин". Эллерт показал фото с дочерью
"Мое тело горит из-за тебя". Надя Дорофеева соблазнительно разлеглась на фото для глянца
"Мое тело горит из-за тебя". Надя Дорофеева соблазнительно разлеглась на фото для глянца
"Горячо. Получай мама". Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур сделала селфи в комбинезоне без бюстгальтера
"Горячо. Получай мама". Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур сделала селфи в комбинезоне без бюстгальтера
"Сексуальный работник", "Этот мужчина не стареет". 44-летний Орландо Блум с голым торсом украсил комнату дочери
"Сексуальный работник", "Этот мужчина не стареет". 44-летний Орландо Блум с голым торсом украсил комнату дочери
"Вау, просто космос!" Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала прическу, на которую ушло 17 часов
"Вау, просто космос!" Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала прическу, на которую ушло 17 часов
"Нереально хочется". Ани Лорак на высоких каблуках оголила зону декольте
"Нереально хочется". Ани Лорак на высоких каблуках оголила зону декольте
"Хорошо общаюсь с ребенком внутри. Понимаю его желания". alyona alyona выложила в сеть фото в подгузнике и соской на шее
"Хорошо общаюсь с ребенком внутри. Понимаю его желания". alyona alyona выложила в сеть фото в подгузнике и соской на шее
"А пропадала ли?" Пропавшую пять суток назад актрису Светличную заподозрили в инсценировке своего исчезновения
"А пропадала ли?" Пропавшую пять суток назад актрису Светличную заподозрили в инсценировке своего исчезновения
"Настя, звезду прикройте", "Трусишки маловаты". Волочкова снялась в микробикни
"Настя, звезду прикройте", "Трусишки маловаты". Волочкова снялась в микробикни
"Папина копия", "Красавчик". Виктор Павлик показал новую фотосессию с четырехмесячным сыном
"Папина копия", "Красавчик". Виктор Павлик показал новую фотосессию с четырехмесячным сыном
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS