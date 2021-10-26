Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
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"Продавщица сексшопа". Дорофеева в эротическом танце показала грудь и низ живота

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Дорофеева снялась в очень откровенном образе
Дорофеева снялась в очень откровенном образе
Фото: vremyaisteklo / Instagram

На официальной фан-странице украинской певицы Dorofeeva (Нади Дорофеевой) в Instagram 25 октября разместили видео ее эротического танца, исполненного в гримерке.

Певица предстала в черном декольтированном топе из латекса и красных штанах с глубоким вырезом на животе и копчике. Она экспрессивно повиляла бедрами перед камерой.

'"Как кошечка", – прокомментировал подписчик konoplickijkola.

"Продавщица сексшопа", – написала samofalova_21.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).

Теги: Надя Дорофеева, певица, грудь, Dantes, декольте, живот, Dorofeeva
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