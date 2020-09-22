Голая 47-летняя Клум позировала перед своим 31-летним мужем

Немецкая модель Хайди Клум показала ню-фото, сделанное ее супругом, музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

47-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram фото, для которого позировала голой.

На снимке она запечатлена лежащей на полу рядом с собакой. Пятую точку Клум прикрыла изображением персика.

"Пойдем, Энтон! Сегодня понедельник!" – написала она.

Модель отметила, что фото было сделано ее супругом, музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Клум старше своего супруга Каулитца на 16 лет. Их роман начался весной 2018 года, свадьба состоялась летом 2019-го.

Хайди Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.