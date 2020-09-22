Голая 47-летняя Клум позировала перед своим 31-летним мужем

47-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram фото, для которого позировала голой.
На снимке она запечатлена лежащей на полу рядом с собакой. Пятую точку Клум прикрыла изображением персика.
"Пойдем, Энтон! Сегодня понедельник!" – написала она.
Модель отметила, что фото было сделано ее супругом, музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Клум старше своего супруга Каулитца на 16 лет. Их роман начался весной 2018 года, свадьба состоялась летом 2019-го.
Хайди Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.