Клум снялась полностью обнаженной

Немецкая модель Хайди Клум показала снимок, сделанный ее мужем, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

47-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram фото, для которого позировала голой, стоя за шторой. Модель отметила, что фото было сделано ее мужем, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

"Mondaze", – написала она. Это слово – производное от английского Monday ("понедельник") и означает одурманенное сонное состояние, которое может сопутствовать началу рабочей недели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mondazzzze * @tomkaulitz * Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Авг 2020 в 8:48 PDT

5 августа 2019 года Клум показала фото свадьбы с Каулитцем. Муж моложе ее на 16 лет. Их роман начался весной 2018 года.

47-летняя Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009) и сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006).