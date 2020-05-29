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29 мая, 2020
 
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"Сумасшедшая!". 46-летняя Клум загорает голышом

Немецкая модель Хайди Клум обнародовала фото, на котором запечатлена принимающей солнечные ванны без купальника.

Клум показала, как расслабляется под лучами солнца
Клум показала, как расслабляется под лучами солнца
Фото: heidiklum / Instagram

46-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram подборку черно-белых снимков, на которых запечатлена голой. На фото модель принимает солнечные ванны. 

"Сумасшедшая!" – прокомментировала klara_moldan.

46-летняя Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009) и сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006).

Сейчас модель замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который младше нее на 16 лет.

Теги: купальник, модель, Хайди Клум, ню-фото
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