"Сумасшедшая!". 46-летняя Клум загорает голышом

Немецкая модель Хайди Клум обнародовала фото, на котором запечатлена принимающей солнечные ванны без купальника.

Клум показала, как расслабляется под лучами солнца Фото: heidiklum / Instagram

46-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram подборку черно-белых снимков, на которых запечатлена голой. На фото модель принимает солнечные ванны.

"Сумасшедшая!" – прокомментировала klara_moldan.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 28 Май 2020 в 7:33 PDT

46-летняя Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009) и сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006).

Сейчас модель замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который младше нее на 16 лет.