"Сумасшедшая!". 46-летняя Клум загорает голышом

46-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram подборку черно-белых снимков, на которых запечатлена голой. На фото модель принимает солнечные ванны.
"Сумасшедшая!" – прокомментировала klara_moldan.
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46-летняя Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009) и сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006).
Сейчас модель замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который младше нее на 16 лет.