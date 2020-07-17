71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью

Российский и советский 71-летний певец Валерий Леонтьев опубликовал в сети фото, на котором запечатлен в обнимку с американской моделью Кристи Тарлингтон.

Леонтьев: Какой портрет, какой винтаж Фото: valera_leontiev / Instagram

71-летний российский и советский певец Валерий Леонтьев на своей странице в Instagram разместил архивный снимок, на котором он запечатлен в компании американской модели Кристи Тарлингтон.

Леонтьев позирует в кадре, обняв ее за плечи.

"Какой портрет, какой винтаж", – подписал он публикацию.

"Из фотосессии для журнала Vogue", – прокомментировали снимок фаны артиста.

"Какой вы здесь молодой", – оценили фото фолловеры Леонтьева.

Кристи Тарлингтон – супермодель из 90-х, которая наряду с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер, Линдой Евангелистой и Хайди Клум входила в список самых востребованных моделей того периода.

В 1990 году Тарлингтон посетила Россию в компании фотографа Артура Элгорта. Снимки, сделанные в Москве, были опубликованы в сентябрьском номере журнала Vogue. Одним из участников фотосессии с американской моделью стал и Леонтьев, которому на тот момент исполнился 41 год.