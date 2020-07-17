71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью

71-летний российский и советский певец Валерий Леонтьев на своей странице в Instagram разместил архивный снимок, на котором он запечатлен в компании американской модели Кристи Тарлингтон.
Леонтьев позирует в кадре, обняв ее за плечи.
"Какой портрет, какой винтаж", – подписал он публикацию.
"Из фотосессии для журнала Vogue", – прокомментировали снимок фаны артиста.
"Какой вы здесь молодой", – оценили фото фолловеры Леонтьева.
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Какой портрет, какой винтаж... Lady in red – Кристи Тарлингтон #christyturlington #vogue #valeryleontiev #криститарлингтон #валералеонтьев
Кристи Тарлингтон – супермодель из 90-х, которая наряду с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер, Линдой Евангелистой и Хайди Клум входила в список самых востребованных моделей того периода.
В 1990 году Тарлингтон посетила Россию в компании фотографа Артура Элгорта. Снимки, сделанные в Москве, были опубликованы в сентябрьском номере журнала Vogue. Одним из участников фотосессии с американской моделью стал и Леонтьев, которому на тот момент исполнился 41 год.