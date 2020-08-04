Клум показала свадебное фото с мужем-гитаристом

Проживающая с 1993 года в США 46-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим супругом – гитаристом Томом Каулитцем в день их свадьбы. Публикацию модель посвятила второй годовщине со дня бракосочетания.
"Том, я влюбляюсь в тебя каждый день. Сегодня я праздную нашу любовь", – подписала она снимок на немецком языке.
Клум отключила возможность комментировать публикацию.
Клум замужем за гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Пара зарегистрировала отношения в 2018 году. Избранник фотомодели младше нее на 17 лет.